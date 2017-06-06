Аваков назвал условие для введения свободного обращения оружия

По словам главы МВД, закон о свободном обращении короткоствольного оружия "должен быть очень тщательно проработан"

Закон о свободном обращении короткоствольного оружия в Украине должен предусматривать достаточное количество ограничений. Об этом сегодня, 6 июня, на брифинге в Запорожье заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.



"Закон о легализации или упорядочивании торговли короткоствольным оружием должен быть очень тщательно проработан. В нем должно быть достаточное количество ограничений, чтобы эмоционально нестабильные, больные люди или потенциальные преступники не смогли его (оружие - ред.) получить", - сказал он.



Также Аваков сослался на данные социологии, якобы свидетельствующие, что "большинство граждан Украины против того, чтобы был свободный доступ к оружию".

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Министр отметил, что данный вопрос является дискуссионным и после его обсуждения в обществе в парламент должен быть внесен соответствующий законопроект.

18 мая 2017 года Верховная Рада приняла закон, которым криминализировала контрабанду деталей нарезного оружия.



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