Порошенко подписал закон о языковых квотах на телевидении

Президент поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа

Президент Петр Порошенко подписал закон о введении квот на украинский язык на телевидении. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



Согласно сообщению, на встрече с журналистами Порошенко поблагодарил представителей СМИ за предложения о введении квот и возвращении украинского языка в украинские медиа.

"Здесь пальму первенства готов отдать вам. Это ваша инициатива и предложения, которые я только поддержал. Народные депутаты блестяще сработали, и я имел большое удовольствие и большую честь подписать (закон, - ред.)", - сказал президент.

Напомним, 23 мая Верховная Рада вернула 75% квоты на украинский язык на телевидении. За изменения в некоторые законы по поводу языка аудиовизуальных средств массовой информации №5313 проголосовали 269 народных депутатов.



Для общеукраинских телекомпаний доля передач или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в промежуток времени с 07:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Для региональных организаций квота составляет 50%.

Фильмы на других языках должны быть субтитрованы на украинском.

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