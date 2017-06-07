Полторак под Цхинвалом: Российские оккупанты прячутся, как крысы
Вчера, 6 июня, министр обороны Степан Полторак в ходе рабочего визита в Грузию вместе с начальником Генштаба страны Владимиром Чачибая побывал на линии разграничения с временно оккупированными территориями в Цхинвальском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Сегодня я увидел, как ведут себя с той стороны, со стороны оккупированных территорий: оккупанты прячутся и ведут себя как крысы, затаились. Они пришли на чужую землю, и никогда не будут там полноправными хозяевами, они будут всегда оглядываться и никогда не почувствуют себя, как дома", - рассказал о впечатлениях генерал армии.
Читайте также: Украина помогла Грузии сбить 12 бомбардировщиков РФ - Саакашвили
База российских оккупантов на грузинской территории:
В рамках визита Полторак посетил военный реабилитационный центр в Церовани, где грузинские медики лечат прибывающих на реабилитацию бойцов АТО, вручив награды 15 военнослужащим.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:19
-
10:30
-
10:16
-
09:14
-
08:33
Новости партнеров
- 46263
- 39131
- 26846
- 21248
- 20869