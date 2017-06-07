Полторак под Цхинвалом: Российские оккупанты прячутся, как крысы

Глава Минобороны посетил Грузию с рабочим визитом, побывав на линии размежевания с оккупированными Россией грузинскими территориями

Вчера, 6 июня, министр обороны Степан Полторак в ходе рабочего визита в Грузию вместе с начальником Генштаба страны Владимиром Чачибая побывал на линии разграничения с временно оккупированными территориями в Цхинвальском регионе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня я увидел, как ведут себя с той стороны, со стороны оккупированных территорий: оккупанты прячутся и ведут себя как крысы, затаились. Они пришли на чужую землю, и никогда не будут там полноправными хозяевами, они будут всегда оглядываться и никогда не почувствуют себя, как дома", - рассказал о впечатлениях генерал армии.

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База российских оккупантов на грузинской территории:





В рамках визита Полторак посетил военный реабилитационный центр в Церовани, где грузинские медики лечат прибывающих на реабилитацию бойцов АТО, вручив награды 15 военнослужащим.









По итогам российско-грузинской войны 2008 года Москва признала "независимость" двух сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии, и ввела оккупационные войска на территорию этой страны.









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