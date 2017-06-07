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Австрия выделит €1 млн на разминирование в Донбассе - МИД

07.06.2017 13:57
Глава австрийского МИД Себастьян Курц сообщил, что правительство страны решило выделить средства на проекты по разминированию на востоке Украины
Австрия выделит €1 млн на разминирование в Донбассе - МИД
Себастьян Курц (фото - EPA)

Австрия выделит €1 млн на проекты по разминированию территорий в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел страны Себастьян Курц.

"Доволен сегодняшним решением Кабмина о выделении в общей сложности €1 млн на разминирование на востоке Украины под эгидой Красного креста", - сообщил он.

Курц отметил, что половина средств будет выделена правительственным Фондом помощи при бедствиях за рубежом и Австрийским агентством развития.

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Глава МИД также сообщил, что сегодня находится с визитом в Киеве, где проведет встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным и президентом Петром Порошенко.

"Важно улучшить условия жизни людей на востоке Украины и поддерживать прекращение огня", - подчеркнул Курц.

24 апреля 2017 года сообщалось, что в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе разминировать все территории в зоне АТО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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