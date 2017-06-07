В Минске назвали ключевой вопрос для установления мира в Донбассе

По словам пресс-секретаря Кучмы, главным вопросом на заседании трехсторонней контактной группы в Минске стал вопрос безопасности

Главным вопросом на заседании трехсторонней контактной группы стал вопрос безопасности, который является ключевым для решения всех остальных составляющих минских соглашений - прочный мир, прекращение нарушений со стороны ОРДЛО взятых на себя обязательств в рамках минских соглашений, выведение тяжелых вооружений и российских воинских формирований с территории Украины. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь представителя Украины в минском процессе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Восстановление инфраструктуры, масштабное разминирование, урегулирование политических вопросов, - все эти, а также ряд других вопросов можно имплементировать лишь в условиях полного и устойчивого прекращения огня", - сказано в сообщении.

Представители Украины в очередной раз высказали встревоженность нарастающей агрессией по отношению к сотрудникам СММ ОБСЕ на временно неподконтрольной Украине части Донбасса. Ранее один из таких случаев насилия привел к гибели сотрудника миссии.

"Наблюдатели ОБСЕ должны получить беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая украинско-российскую границу. Для дальнейшего урегулирования вопроса контроля над границей необходимо создание специальной рабочей подгруппы по границе. Более того: в ОРДЛО должны отказаться от рейдерского захват украинских и европейских предприятий, как государственных, так и частных, а также от установления т.н. границы и рублевой зоны на территории ОРДЛО. Также мы требуем отмены указа президента России о признании псевдокументов ОРДЛО", - отметила Олифер по результатам заседания контактной группы в Минске.

Для скорейшего освобождения заложников в гуманитарной подгруппе детально обсудили итоги верификации, которая всецело соответствовала украинскому законодательству и стандартам международного гуманитарного права; в ходе верификации были полностью соблюдены требования конфиденциальности и добровольности волеизъявления.

"Следует особо отметить конструктивную работу уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской, которая приняла участие в сегодняшнем заседании трехсторонней контактной группы в вопросах освобождения заложников", - сказано в сообщении.

Международный комитет Красного креста представил предложения по реконструкции моста в Станице Луганской, которые украинская сторона поддержала.

"В рамках экономической подгруппы удалось договориться о погашении части задолженности за потребленную в ОРЛО воду. Нужно отдельно подчеркнуть, что, несмотря на большой долг, Попаснянский водоканал продолжает поставлять воду на неподконтрольную Украине часть Луганской области", - подчеркнула пресс-секретарь Кучмы, резюмируя результаты встречи в Минске.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко отметила: "Важная встреча в Минске, где мы должны подбить итоги верификации и двигаться дальше в вопросе освобождения заложников".

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