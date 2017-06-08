Порошенко назначил нового заместителя командующего Нацгвардии
08.06.2017 00:35
Новым замкомандующим Национальной гвардии стал генерал-майор Валерий Бондарь
Фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко назначил Валерия Бондаря новым заместителем командующего Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации президента.
Генерал-майор Бондарь был начальникомв штаба Главного управления Нацгвардии.
29 мая Порошенко уволил заместителя командующего НГУ Валерия Рудницкого, который был в этой должности с мая 2014 года.
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