Порошенко назначил нового заместителя командующего Нацгвардии

Новым замкомандующим Национальной гвардии стал генерал-майор Валерий Бондарь

Президент Петр Порошенко назначил Валерия Бондаря новым заместителем командующего Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте администрации президента.



Генерал-майор Бондарь был начальникомв штаба Главного управления Нацгвардии.



29 мая Порошенко уволил заместителя командующего НГУ Валерия Рудницкого, который был в этой должности с мая 2014 года.

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