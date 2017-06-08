Геращенко о заложниках и Минске: Движемся со скоростью черепахи

Кремлевские марионетки в Донбассе тормозят процесс освобождения украинских заложников, отметила первый вице-спикер Верховной Рады

Украина ищет механизмы ускорения процесса освобождения заложников в Донбассе. Об этом первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сообщила у себя в Facebook.

"Минск. Движемся со скоростью улитки и черепахи. Впечатление, что спешит и подталкивает только Украина, все другие заинтересованы в процессе ради процесса, им нравится движение пони по кругу", - отметила Геращенко.

По ее словам, пророссийские наемники в Донбассе тормозят процесс освобождения украинских заложников.

"Кому-то никого пока не хочется освобождать, не поступили команды из Москвы, надо придумывать загвоздки и ходить по кругу, для некоторых - это просто хорошая работа - попереливать из пустого в порожнее, дважды в месяц поехать себе в европейское домой - и сердце не болит. И это больше всего удручает", - подчеркнула она.

Геращенко добавила, что в работе минской подгруппы принимают участие эксперты СБУ.

"Тем не менее, мы движемся. В работе минской гуманитарной группы, где также работают эксперты СБУ и Виктор Медведчук, по нашей инициативе активно и конструктивно присоединилась омбудсмен Валерия Лутковская", - уточнила Геращенко.

7 июня 2017 года сообщалось, что в Минске назвали ключевой вопрос для установления мира в Донбассе. Для скорейшего освобождения заложников обсудили итоги верификации, которая всецело соответствовала украинскому законодательству и стандартам международного гуманитарного права; в ходе верификации были полностью соблюдены требования конфиденциальности и добровольности волеизъявления.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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