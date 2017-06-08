Суд отказался взыскать 100 млн грн залога за Насирова

Суд отказал в просьбе НАБУ и САП передать залог за отстраненного от выполнения обязанностей главы ГФС Романа Насирова в бюджет страны

Суд отказался удовлетворить ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро и прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры о взыскании 100 млн гривень залога за отстраненного от выполнения обязанностей главы ГФС Романа Насирова в бюджет Украины. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь САП Ярослав Гордиевич.

"Согласно решению суда жалоба не была удовлетворена", - заявил он.

2 марта 2017 года Насирова задержали в столичной больнице Феофания в ходе проведения обыска в рамках расследования газового дела. Там же детективы НАБУ вручили главе ГФС подозрение.

7 марта Соломенский райсуд Киева поместил чиновника под стражу. 16 марта супруга Насирова внесла за него 100 млн грн залога, после чего бывший главный фискал вышел на свободу.

Суд продлил подозреваемому 27 апреля меру пресечения на два месяца в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

6 июня сообщалось, что детективы НАБУ и прокуроры САП инициировали ходатайство о взыскании залога за Насирова в размере 100 млн грн в доход государства. Причиной ходатайства стало то, что подозреваемый не выполнил обязательство, возложенное на него судом, а именно - сдать паспорт гражданина Великобритании.

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