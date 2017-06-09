ЕС против идеи Киева о старых загранпаспортах для Крыма и ОРДЛО

Право на безвизовые путешествия в страны Евросоюза должны получить все граждане Украины независимо от места проживания, заявил посол ЕС Хюг Мингарелли

Идея президента Петра Порошенко о введении загранпаспортов старого типа для жителей временно оккупированных Россией территорий Украины не нашла отклика в Европейском Союзе, который считает ее контрпродуктивной. Об этом заявил посол ЕС в Киеве Хюг Мингарелли, пишет Европравда.

Дипломат отметил, что безвизовый режим должен заработать для всех без исключения категорий граждан Украины, получивших биометрические паспорта. Позднее Мингарелли объяснил, что целью такого комментария было "послать сигнал" представителям украинской власти.

"Я отметил, что речь идет о всех украинцах, поскольку звучали предложения отдельных должностных лиц Украины о том, чтобы жители Крыма и ОРДЛО не получали паспорта, необходимые для безвизового режима. Это противоречит подходу ЕС. Я хочу подчеркнуть, что право на безвизовые путешествия в ЕС должны получить все граждане Украины независимо от того, где они проживают", - пояснил он.

Посол сказал, что уже сообщал украинским властям о такой позиции ЕС, не уточнив, кому именно и какой была ответная реакция.

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Украинцы смогут въезжать без виз в следующие страны ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Жители ОРДЛО и временно оккупированного Крыма смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

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