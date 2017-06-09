Грибаускайте передала от литовских волонтеров перископ для ВСУ

Литовский президент Даля Грибаускайте рассказала, что в Литве есть много людей, которые собирают деньги на военную помощь для Украины

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время ее визита в Харьков передала президенту Петру Порошенко перископ для военных Вооруженных Сил.

"Хочу передать в зону военных действий перископ. Он на вид не очень большой, но может спасти жизнь ваших военных. Это была просьба ваших солдат, не наша идея. Этот маленький перископ может быть использован для защиты жизней где угодно: в траншеях, в городах, где идет бой", - цитирует Грибаускайте агентство Укринформ.

Она также отметила, что это оборудование передала неправительственная организация.

Порошенко пообещал передать перископ бойцам в Донбассе лично во время ближайшей поездки в зону АТО, а Грибаускайте отметила, что украинским бойцам уже отправили 150 экземпляров.

19 мая 2017 года сообщалось, что Литва намерена увеличить количество своих армейских тренеров на военных полигонах в Украине.

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