Порошенко: Блокирование РФ трибунала по MH17 - явка с повинной

Президент напомнил, что на днях появились данные о "непосредственных доказательствах участия РФ в террористической атаке" на малайзийский авиалайнер

Президент Петр Порошенко назвал блокирование Россией создания трибунала для расследования катастрофы рейса MH17 "явкой с повинной". Такое заявление он сделал в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове.



Глава государства напомнил, что на днях появилась информация о "непосредственных доказательствах участия РФ в террористической атаке" на малайзийский авиалайнер.



"Россия блокирует создание трибунала, что де-факто является явкой с повинной", - отметил Порошенко.

5 июня 2017 года международная волонтерская группа Bellingcat опубликовала новый доклад по катастрофе MH17, в котором установлены личности российских военнослужащих, участвовавших в транспортировке ЗРК Бук к российско-украинской границе летом 2014 года.

Читайте также: Дело MH17: опубликовано новое фото российского Бука



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.