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Порошенко: Блокирование РФ трибунала по MH17 - явка с повинной

09.06.2017 16:08
Президент напомнил, что на днях появились данные о "непосредственных доказательствах участия РФ в террористической атаке" на малайзийский авиалайнер
Порошенко: Блокирование РФ трибунала по MH17 - явка с повинной
Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко назвал блокирование Россией создания трибунала для расследования катастрофы рейса MH17 "явкой с повинной". Такое заявление он сделал в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове.

Глава государства напомнил, что на днях появилась информация о "непосредственных доказательствах участия РФ в террористической атаке" на малайзийский авиалайнер.

"Россия блокирует создание трибунала, что де-факто является явкой с повинной", - отметил Порошенко.

5 июня 2017 года международная волонтерская группа Bellingcat опубликовала новый доклад по катастрофе MH17, в котором установлены личности российских военнослужащих, участвовавших в транспортировке ЗРК Бук к российско-украинской границе летом 2014 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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