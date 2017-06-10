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Госпогрансужба заявила о полной готовности к безвизовому режиму

10.06.2017 12:40
Пограничники готовы пропускать через границу по новым правилами и давать консультации. На постах будут также сотрудники европейского агентства FRONTEX
Госпогрансужба заявила о полной готовности к безвизовому режиму
Фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба полностью готова к безвизовому режиму со странами ЕС. Об этом заявили в пресс-службе ГПСУ. 

В обеспечении либерализации визового режима принимают участие также представители Европейского агентства пограничной и береговой охраны FRONTEX - специалисты из Чехии, Франции, Польши, Нидерландов, Эстонии, Словакии, Италии, Словении и Литвы. 

С сегодняшнего дня они будут в аэропортах Борисполь, Жуляны, Львов и пунктах автомобильного пропуска Тиса, Лужанка, Ужгород, Ягодин, Краковец, Рава-Русская, Порубное. 

В ГПСУ заверяют, что во время пересечения границы готовы также проконсультировать граждан.

На пунктах пропуска есть 1300 мест с оборудованием для биометрического контроля, все пункты усилили и доукомплектовали. 

Безвизовый режим со странами ЕС вступает в силу 11 июня.

Читайте также: Как безвизовый режим будет вступать в силу 11 июня: разъяснение

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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