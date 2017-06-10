Порошенко: Украина будет в НАТО и ЕС

Президент запустил отчет времени до вступления в силу безвизового режима и сказал, что безвиз - не завершение реформ

Безвизовый режим Украины со странами ЕС - это не завершение, а продолжение реформ. Об этом сказал президент Петр Порошенко на церемонии в честь введения безвиза, сообщает администрация президента.



"Я верю - Украина будет в НАТО, я верю - Украина будет в Европейском Союзе и ничто, никто и никогда нас не остановит", - сказал Порошенко.



Сегодня в полночь 11 июня вступит в силу безвизовый режим со странами ЕС и украинцы смогут беспрепятственно ездить в Европу.

Президент отметил, что это будет окончательное "прощай" российской империи и возвращение в семью европейских народов.

"Кто-то ждал, что мы этого не сделаем и у нас это не получится - как с востока, так и внутри страны, потирая руки, когда переносились сроки. Но мы твердо верили, что если есть договоренность с нашими европейскими партнерами, слово будет сдержано", - заявил Порошенко.

В Госпогранслужбе уже заявили, что полностью готовы к работе по новым правилам.

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