Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом вступил в силу

С 11 июня украинцы могут пересекать границы стран Евросоюза без виз

Сегодня, 11 июня, вступает в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Теперь украинцы смогут ездить в страны ЕС без виз при наличии биометрических паспортов.

Как сообщалось ранее, страны ЕС и Шенгенской зоны введут безвизовый режим для граждан Украины не сразу в полночь, а в течение ночи в четыре этапа, что связано с отличием часовых поясов.

Теперь украинцы могут въезжать без виз в следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Граждане Украины, проживающие в ОРДЛО и временно оккупированном Крыму смогут воспользоваться безвизовым режимом без дополнительных условий.

10 июня во время выступления на Европейской площади столицы президент Украины Петр Порошенко заявил, что вступление в действие безвизового режима со странами ЕС знаменует новую эпоху и окончательный разрыв с Российской империей.

Глава государства также сообщил, что Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг.

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