Безвизовым режимом уже воспользовались более 1100 украинцев

По данным пограничной службы, 1100 украинцев уже пересекли границы стран ЕС с биометрическими паспортами

Более 1100 граждан Украины уже воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

В целом за сегодня границу пересекли 28 тыс человек, 7 тыс - с биометрическими паспортами.

По состоянию на 15:00 1100 украинцев пересекли государственные границы стран Евросоюза. Большинство из них пересекали пункты пропуска на автомобилях (69%), другие (31%) - на самолетах.

Как сообщалось ранее, во въезде в ЕС без виз было отказано лишь четырем гражданам Украины.

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