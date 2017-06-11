Безвизовым режимом уже воспользовались более 1100 украинцев
Более 1100 граждан Украины уже воспользовались безвизовым режимом с Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
В целом за сегодня границу пересекли 28 тыс человек, 7 тыс - с биометрическими паспортами.
По состоянию на 15:00 1100 украинцев пересекли государственные границы стран Евросоюза. Большинство из них пересекали пункты пропуска на автомобилях (69%), другие (31%) - на самолетах.
Как сообщалось ранее, во въезде в ЕС без виз было отказано лишь четырем гражданам Украины.
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