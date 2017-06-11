Первый день безвизового режима с ЕС: итоги

За день более 1400 украинцев пересекли границы стран ЕС на автомобилях и самолетах, символические мероприятия проходили по всей стране

Сегодня, 11 июня, вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины со странами Европейского Союза.

В связи с разницей в часовых поясах, безвизовый режим вводился в четыре этапа - первыми свои границы для украинцев с биометрическими паспортами открыли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Болгария, Греция и Кипр.

В 01:00 по Киеву визы для украинцев были отменены в подавляющем большинстве государств-членов ЕС и Шенгена - Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Норвегии, Польше, Словакии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции.

В 02:00 по Киеву безвизовый режим вступил в силу в Португалии, в 03:00 - в Исландии.

В 00:01 (по местному времени) границу Швеции пересек журналист 5 канала Сергей Барбу.

В первые часы действия безвизового режима границу Евросоюза пересекли и сотни других граждан Украины.





Фото: департамент консульской службы МИД





Фото: департамент консульской службы МИД





Фото: департамент консульской службы МИД

Со вступлением в силу безвизового режима Украину поздравили европейские друзья - президент Европейского совета Дональд Туск и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"День, который запомнится. Безвизовые поездки для украинцев стали реальностью. Это сближает нас", - написал Туск на своей странице в Twitter.

Могерини, в свою очередь, отметила, что решение об упразднении визового режима - это win-win для обеих сторон, поскольку создает новые возможности для граждан и правительств, укрепляет экономику и безопасность.

К поздравлениям также присоединился министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

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Президент Украины Петр Порошенко провел на украинско-словацкой границе встречу с президентом Словакии Андреем Киской на церемонии по случаю введения безвизового режима и открыл символические двери в безвизовый режим с ЕС.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, в первый день безвизового режима границу с Венгрией по дороге на отдых в этой стране успешно пересекли также дети из семей участников АТО.





Фото: twitter.com/mfa_ukraine

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По данным Государственной пограничной службы, за первый день безвизового режима границы стран ЕС пересекли более 1400 граждан Украины.

73% украинцев, выезжавших из Украины в страны ЕС, использовали автомобильные пункты пропуска, 27% - авиационные.

Пограничники также сообщают, что 65% граждан Украины выехали в ЕС через украинско-польскую границу.

За день во въезде в Евросоюз с биометрическими паспортами было отказано лишь четырем гражданам.

В пункте пропуска Шегини в пересечении границы было отказано одному украинцу, которому, по предварительным данным, запрещен въезд в ЕС. Еще одному отказали во въезде в Румынию в связи с отсутствием биометрического паспорта и необходимой в таком случае визы. Двоих украинцев не пустили в Словакию в связи с превышением срока предыдущего пребывания в Евросоюзе.

Как сообщает Укринформ, в пересечении границы со страной ЕС было отказано еще одному, пятому украинцу.

В целом за сегодняшний день, по данным ГПСУ, в страны ЕС выехали 52 тыс украинцев.

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