Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн
12.06.2017 11:26
Изменения в электронную декларацию были внесены в прошлую пятницу
Петр Порошенко
В электронную декларацию о доходах и имуществе президента Петра Порошенко были внесены изменения: документ дополнен информацией о сумме в более 1,2 млн гривень. Об этом говорится на странице главы государства в Едином государственном реестре деклараций.
Указанную сумму - 1 млн 252 тыс 884 грн - Порошенко получил в качестве процентов от вклада в Международном инвестиционном банке.
Правка в электронную декларацию была внесена 9 июня 2017 года.
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