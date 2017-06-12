USD:  25.90  26.18   EUR:  28.84  29.43  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн

12.06.2017 11:26
Изменения в электронную декларацию были внесены в прошлую пятницу
Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн
Петр Порошенко

В электронную декларацию о доходах и имуществе президента Петра Порошенко были внесены изменения: документ дополнен информацией о сумме в более 1,2 млн гривень. Об этом говорится на странице главы государства в Едином государственном реестре деклараций.

Указанную сумму - 1 млн 252 тыс 884 грн - Порошенко получил в качестве процентов от вклада в Международном инвестиционном банке.

Правка в электронную декларацию была внесена 9 июня 2017 года.

Читайте также: Порошенко задекларировал 12 млн дохода и 99 компаний

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 