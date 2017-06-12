Порошенко дополнительно задекларировал более 1,2 млн грн

Изменения в электронную декларацию были внесены в прошлую пятницу

В электронную декларацию о доходах и имуществе президента Петра Порошенко были внесены изменения: документ дополнен информацией о сумме в более 1,2 млн гривень. Об этом говорится на странице главы государства в Едином государственном реестре деклараций.

Указанную сумму - 1 млн 252 тыс 884 грн - Порошенко получил в качестве процентов от вклада в Международном инвестиционном банке.

Правка в электронную декларацию была внесена 9 июня 2017 года.

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