Порошенко утвердил наказание за контрабанду частей оружия
12.06.2017 11:56
За попытку незаконно провезти в страну части огнестрельного нарезного оружия можно попасть за решетку на семь лет
Фото: пресс-служба президента
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Теперь Уголовный кодекс дополнен положением о привлечении к ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля частей огнестрельного нарезного оружия.
За попытку незаконно провезти в страну части огнестрельного нарезного оружия грозит тюремный срок от трех до семи лет.
Закон вступит в действие через 30 дней со дня его публикации.
18 мая 2017 года Верховная Рада пополнила перечень предметов контрабанды деталями огнестрельного нарезного оружия.
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