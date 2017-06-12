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Порошенко утвердил наказание за контрабанду частей оружия

12.06.2017 11:56
За попытку незаконно провезти в страну части огнестрельного нарезного оружия можно попасть за решетку на семь лет
Порошенко утвердил наказание за контрабанду частей оружия
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Теперь Уголовный кодекс дополнен положением о привлечении к ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля частей огнестрельного нарезного оружия.

За попытку незаконно провезти в страну части огнестрельного нарезного оружия грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Закон вступит в действие через 30 дней со дня его публикации.

18 мая 2017 года Верховная Рада пополнила перечень предметов контрабанды деталями огнестрельного нарезного оружия.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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