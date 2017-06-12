Порошенко утвердил наказание за контрабанду частей оружия

За попытку незаконно провезти в страну части огнестрельного нарезного оружия можно попасть за решетку на семь лет

Президент Петр Порошенко подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за контрабанду частей огнестрельного нарезного оружия. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Теперь Уголовный кодекс дополнен положением о привлечении к ответственности за перемещение товаров через таможенную границу Украины вне таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля частей огнестрельного нарезного оружия.

За попытку незаконно провезти в страну части огнестрельного нарезного оружия грозит тюремный срок от трех до семи лет.

Закон вступит в действие через 30 дней со дня его публикации.

18 мая 2017 года Верховная Рада пополнила перечень предметов контрабанды деталями огнестрельного нарезного оружия.

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