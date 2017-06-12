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Cпецслужбы РФ использовали соцcети при подготовке к войне - СБУ

12.06.2017 16:23
Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных операций, отметили в СБУ
Cпецслужбы РФ использовали соцcети при подготовке к войне - СБУ

По данным СБУ, спецслужбы России активно применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети ВКонтакте и Одноклассники в период подготовки к военному вторжению. Об этом сообщает УНИАН.

"Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - отметила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина.

По ее словам, известно, что значительная часть этих групп администрировалась с территории РФ.

"Также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые, в некоторых случаях за денежное вознаграждение, проводимое через сервис Яндекс.Деньги, осуществляли акции во вред территориальной целостности, суверенитету и безопасности Украина", - сказала Лапутина.

15 мая 2017 года Петр Порошенко подписал новый указ о санкциях против 467 юридических и 1228 физлиц. В список юрлиц попали сервисы Яндекса, а также соцсети Вконтакте и Одноклассники. Согласно указу, который вступил в силу 17 мая, интернет-провайдеры должны ограничить доступ к перечисленным ресурсам. Президент призвалукраинцев покинуть российские соцсети и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд,заявили в Интернет-ассоциации Украины. Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации".

В СБУ сообщили, что разрабатывают механизм блокирования сайтов из списка СНБО.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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