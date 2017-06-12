Cпецслужбы РФ использовали соцcети при подготовке к войне - СБУ
По данным СБУ, спецслужбы России активно применяли информационно-психологические операции против Украины через соцсети ВКонтакте и Одноклассники в период подготовки к военному вторжению. Об этом сообщает УНИАН.
"Период подготовки к военному вторжению сопровождался активным применением спецслужбами РФ специальных информационных и информационно-психологических операций против Украины. В частности, путем создания, администрирования, искусственного наращивания посещаемости антиукраинских и пророссийских групп в украинском сегменте российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", - отметила заместитель начальника департамента контрразведывательной защиты в сфере информационной безопасности СБУ Юлия Лапутина.
По ее словам, известно, что значительная часть этих групп администрировалась с территории РФ.
"Также применялись меры привлечения спецслужбами РФ граждан Украины, которые, в некоторых случаях за денежное вознаграждение, проводимое через сервис Яндекс.Деньги, осуществляли акции во вред территориальной целостности, суверенитету и безопасности Украина", - сказала Лапутина.
Для полного блокирования этих российских сайтов нужно около двух лет и $1 млрд,заявили в Интернет-ассоциации Украины. Представитель уполномоченного Рады по правам человека заявил, что блокирование любых интернет-ресурсов возможно только в суде, а Репортеры без границ посчитали это "наступлением на свободу слова и информации".
В СБУ сообщили, что разрабатывают механизм блокирования сайтов из списка СНБО.
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