Британское издание Daily Mail назвало Севастополь российским

В материале на сайте рассказывается о найденной около Севастополя бомбе времен Второй мировой и в описании города говорится, что он "на юго-западе РФ"

На сайте британский таблоид Daily Mail назвал Крым российским.



В материале говорится о бомбе времен Второй мировой войны, которую подорвали в Севастополе.



"Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове на юго-западе России", - описывает издание.

Материл появился в разделе MailOnline в понедельник, 12 июня.





27 апреля министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания не признает российскую аннексию Крыма.

Россия оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016 году парламент признал Госдуму РФ нелегитимной.

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