Порошенко утвердил закон о военных СМИ в период боевых действий
Министерство обороны во время проведения антитеррористической операции может создавать свои газеты, журналы, брошюры и информационные листы - печатные средства массовой информации. Закон об этом под номером 2051-VIII, который был принят Верховной Радой 18 мая, президент Петр Порошенко подписал сегодня, 13 июня.
Финансирование таких печатных СМИ будет осуществляться за счет средств из государственного бюджета.
В законе речь идет о том, что в трехмесячный срок после окончания антитеррористической операции (войны России против Украины) такие печатные СМИ подлежат реформированию в соответствии с законом о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.
Закон о внесении изменений в некоторые законы относительно создания печатных СМИ Министерством обороны на время проведения АТО вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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