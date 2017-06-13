80% украинцев видят Донбасс в составе Украины - опрос
80% украинцев считают, что оккупированный Донбасс должен оставаться в составе Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра США International Republic Institute.
73% жителей Донбасса выступают за то, чтобы ОРДЛО также оставались в составе Украины.
"Только 6% по всей стране и 4% в Донбассе считают, что эти районы должны быть отделены от Украины или стать частью России", - отмечается в сообщении.
60% опрошенных в Украине не считают, что правительство делает достаточно для сохранения контроля над освобожденными районами в Донбассе.
Только 10% респондентов поддерживают действия власти в этом вопросе.
72% жителей Донбасса назвали создание рабочих мест и улучшение экономики лучшим способом сохранить регион как часть Украины.
Опрос проводился по всей Украине (за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 21 апреля по 5 мая 2017 года. Методом личного интервью было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше.
Еще 1378 респондентов также были опрошены на территориях, контролируемых Украиной в Донецкой и Луганской областях.
Предел погрешности не превышает 2%.
31 марта сообщалось, что 42% переселенцев заявили о намерении вернуться домой в Донбасс и оккупированный Крым.
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