Украина раскритиковала заметку Daily Mail об оккупированном Крыме

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало опубликованную в интернет-версии газеты Daily Mail заметку о подрыве российскими оккупантами в Крыму морской мины, в которой полуостров был назван "частью России". Соответствующее заявление опубликовано на сайте диппредставительства.



"Мы напоминаем Daily Mail и всем рупорам Кремля, что весь цивилизованный мир ввел санкции против России как наказание за захват Крыма. И Великобритания была одним из первых государств, которые незамедлительно осудили подписанный Путиным закон о "присоединении" полуострова к России", - заявили в посольстве.



В диппредставительстве напомнили, что, в соответствии с украинским законодательством, все действия оккупантов во временно аннексированном Крыму, включая все воздушные и морские порты, являются незаконными.



"Несмотря на провокационную статью Daily Mail, она ни к чему не приведет и не поможет Путину привлечь своих фанатов или даже избежать более жестких западных санкций до того момента, пока он не решит вернуть Крым и начать деэскалацию ситуации на востоке Украины", - говорится в заявлении.



В посольстве также призвали британское издание напомнить читателям о "сильной позиции Великобритании по Крыму" и о том, что санкции против России остаются в силе.

Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD