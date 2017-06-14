Пентагон обсуждает вопрос летального оружия для Украины - Парубий
Вопрос предоставления США летального оружия Украине не снят с повестки дня и его обсуждают в Пентагоне. Об этом сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий, пребывая в США с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Рады.
"Он (вопрос о летальном оружии для Украины - ред.) не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было негативное решение, то сегодня вопрос остается открытым...Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США", - сообщил Парубий.
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Во время рабочего визита глава Рады в Вашингтоне проведет ряд встреч с американскими чиновниками, в том числе, со спикером Палаты представителей Конгресса, представителями комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, комитета иностранных дел, Госдепартамента и главой республиканского большинства в Палате представителей.
Также Парубий сообщил, что во время его пребывания в Вашингтоне планируется подписание меморандума о сотрудничестве Конгресса США и парламента Украины.
"Он (меморандум - ред.) предусматривает стратегическое сотрудничество в разных сферах работы обоих парламентов. Это создаст важный крепкий фундамент такого сотрудничества, которое предусматривает целый ряд форм и моментов", - сказал Парубий.
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