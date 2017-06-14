Спецпредставитель ОБСЕ посетил Донецкую и Луганскую области

Сайдик прибыл по приглашению апостольского нунция в Украине, посетив католические общины, и получил данные о социально-экономической ситуации в АТО

Специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик посетил некоторые районы Донецкой и Луганской областей с 10 по 13 июня. Об этом сообщили в штаб-квартире ОБСЕ, передает Укринформ.

"Посол Сайдик принял приглашение апостольского нунция в Украине посетить католические общины в Донецке и Луганске вместе с епископом Харьковско-Запорожской епархии", - проинформировали в ОБСЕ.

Целью визита было также получение информации о социально-экономических последствиях мер, введенных в начале этого года: остановка грузовых перевозок через линию разграничения, управление украинскими компаниями, захваченными боевиками, а также проблемы с водоснабжением.

Как сообщалось ранее, во время заседания Совета безопасности ООН постоянный представитель Украины Владимир Ельченко заявил, что мины боевиков в зоне проведения антитеррористической операции более опасны для мирных жителей, чем для военнослужащих, но агрессия РФ не позволяет ликвидировать эту угрозу.

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