ЕС: Создание антикоррупционного суда даст реальные результаты

Сложно недооценить важность создания такого органа в Украине, заявила глава Антикоррупционной инициативы Евросоюза Эка Ткешелашвили

Европейский Союз в очередной раз призвал украинские власти ускорить создание антикоррупционного суда. О необходимости воплощения в реальности такой реформы заявили замглавы представительства ЕС в Украине Томас Фреллесен и глава Антикоррупционной инициативы Евросоюза Эка Ткешелашвили, говорится в сообщении пресс-службы посольства ЕС.

Вчера, 13 июня, в Киеве состоялась презентация третьего компонента Антикоррупционной инициативы ЕС, который направлен на укрепление возможностей органов местного самоуправления, организаций гражданского общества и журналистов-расследователей в вовлечении в процесс борьбы с коррупцией.

"Сложно сегодня недооценить важность создания антикоррупционного суда в Украине", - заявила Ткешелашвили.

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Ее коллега Фреллесен отметил важность сохранения независимости новых антикоррупционных структур вроде НАБУ. По его словам, старт антикоррупционного суда даст возможность "замкнуть цепь" создания антикоррупционных органов и "получать реальные результаты" их работы.

"Мы уверены, что Антикоррупционная инициатива ЕС сделает значительный вклад в борьбу с коррупцией в Украине", - добавил он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко неоднократно заявлял, что Украине якобы не нужен отдельный антикоррупционный суд.

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Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине - программа поддержки ЕС сфере борьбы с коррупцией. Ее внедрением занимается Датское агентство по международному развитию (DANIDA). Бюджет на три года - 15,84 млн евро.

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