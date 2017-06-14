Турчинов: Украина стала полигоном для испытания кибератак РФ

Сектор безопасности и обороны Украины адекватно реагирует на новую ситуацию безопасности, отметил Александр Турчинов

Украина, подвергающаяся перманентным кибератакам в разных сферах со стороны РФ, фактически стала полигоном для испытания новейших кибервооружений агрессора. Об этом заявил сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов во время открытия в Киеве первого международного саммита по кибербезопасности, сообщает Укринформ.

"Украина как государство, имеющее уникальный опыт противостояния российской гибридной агрессии, также приобрело и опыт противодействия угрозам, которые распространяются из киберпространства. Речь идет о попытке вмешательства в выборы президента Украины в 2014 году, об атаках на энергетический и финансовый сектор нашего государства, попытки вывести из строя системы транспортного комплекса и пр. Фактически Украина стала полигоном для испытания новейших кибервооружений страны-агрессора", - заявил он.

Секретарь СНБО отметил, что сектор безопасности и обороны Украины адекватно реагирует на новую ситуацию безопасности.

"В 2016 году одобрена Стратегия кибербезопасности, создан Национальный координационный центр кибербезопасности, приобретают соответствующие возможности Вооруженные силы Украины, правоохранительные и разведывательные органы", - подчеркнул Турчинов.

Он считает, что построение действенной и современной кибербезопасности "невозможно без широкого сотрудничества с частным сектором, с представителями рынка телекоммуникации".

Читайте также: Турчинов: Освобождение Донбасса в пределах формата АТО невозможно

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.