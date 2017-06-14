Суд отказался признать незаконным запрет соцсетей РФ в Украине
Высший административный суд отказался признать неправомерным и отменить запрет в Украине российских социальных сетей. Об этом сообщает Радио Свобода.
Истцом выступил киевский студент Никита Евстифеев. В своей жалобе он просил признать недействительными несколько пунктов решения СНБО, касающихся, в частности, запрета сайтов группы Mail.Ru, соцсетей Вконтакте и Одноклассники.
После заседания Евстифеев заявил, что "ожидал любого решения". "Для меня очевидно, что ограничена свобода выражения взглядов и убеждений", - добавил он.
15 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 468 юридических и 1228 физических лиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая. Порошенко призвал украинцев покинуть соцсети РФ и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.
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