Суд отказался признать незаконным запрет соцсетей РФ в Украине

Киевский студент в своем иске просил признать недействительными пункты решения СНБО о запрете сайтов Mail.Ru, соцсетей Вконтакте и Одноклассники

Высший административный суд отказался признать неправомерным и отменить запрет в Украине российских социальных сетей. Об этом сообщает Радио Свобода.



Истцом выступил киевский студент Никита Евстифеев. В своей жалобе он просил признать недействительными несколько пунктов решения СНБО, касающихся, в частности, запрета сайтов группы Mail.Ru, соцсетей Вконтакте и Одноклассники.



После заседания Евстифеев заявил, что "ожидал любого решения". "Для меня очевидно, что ограничена свобода выражения взглядов и убеждений", - добавил он.

15 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о санкциях против 468 юридических и 1228 физических лиц. В список попали сервисы Яндекса, соцсети Вконтакте и Одноклассники. Указ вступил в силу 17 мая. Порошенко призвал украинцев покинуть соцсети РФ и сообщил о закрытии своих официальных страниц в них.

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