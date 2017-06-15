Репортеры без границ призвали освободить Станислава Васина

Журналист Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Васин, не выходит на связь больше десяти дней

Репортеры без границ призвали немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, более известного как Станислав Васин, который живет на временно оккупированной территории в Донбассе и уже больше десяти дней не подавал признаков жизни. Об этом говорится в заявлении организации.



Родственники опасаются, что его задержали и возможно пытают боевики ДНР.



3 июня редакция Радио Свобода не смогла связаться с журналистом. С тех пор он не выходил на связь.



В квартире 27-летнего Асеева был обыск, его компьютер исчез.

Об исчезновении Васина заявил также экс-депутат Егор Фирсов. Как он рассказал позже, он учился со Станиславом в ДонНТУ на факультете философии и поддерживал с ним отношения.



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