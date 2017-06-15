Репортеры без границ призвали освободить Станислава Васина
Репортеры без границ призвали немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, более известного как Станислав Васин, который живет на временно оккупированной территории в Донбассе и уже больше десяти дней не подавал признаков жизни. Об этом говорится в заявлении организации.
Родственники опасаются, что его задержали и возможно пытают боевики ДНР.
3 июня редакция Радио Свобода не смогла связаться с журналистом. С тех пор он не выходил на связь.
В квартире 27-летнего Асеева был обыск, его компьютер исчез.
Об исчезновении Васина заявил также экс-депутат Егор Фирсов. Как он рассказал позже, он учился со Станиславом в ДонНТУ на факультете философии и поддерживал с ним отношения.
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