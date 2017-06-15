Полиция обыскивает кабинет замглавы НАПК - СМИ
Полиция проводит обыски в кабинете заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслана Радецкого. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источник в агентстве.
"Мне сообщили, что у меня в кабинете осуществляется обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня", - цитирует издание слова Радецкого.
Издание отмечает, что обыски якобы проходят в рамках досудебного расследования по подаче в Киевскую горадвокатуру "заведомо поддельных документов для того, чтобы получить право на занятие адвокатской деятельностью".
В эфире канала 112 Украина Радецкий подтвердил информацию об обыске. То, что его проводит полиции, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков: "Да, утром согласно решению суда проводятся процессуальные действия в отношении члена НПК Радецкого. Речь идет о фальсификации документов и идет расследование".
В НАПК сообщили LIGA.net, что официального подтверждения или опровержения пока давать не будут. LIGA.net известно, что обыски точно не проводят оперативники Национального антикоррупционного бюро.
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15 июня 2017 года ГПУ обыскала офисы бухгалтерии полиции Киевской области.
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