Матиос объяснил тайну деклараций прокуроров "угрозой от боевиков"

Главный военный прокурор заявил, что "не тянет ситуацию в советское прошлое", а лишь ратует за безопасность коллег, попавших в поле зрения боевиков

Необходимость закрытия для публичного доступа электронных деклараций военных прокуроров и сотрудников ряда других госорганов продиктована тем, что против них на временно оккупированных территориях "открыты дела", и есть опасность давления со стороны боевиков. Об этом заявил на комитете Верховной Рады по противодействию коррупции главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает корреспондент LIGA.net.

По его словам, многие сотрудники военной прокуратуры участвовали в антитеррористической операции в Донбассе и поэтому попали в поле зрения террористов.

"Как бы ни хотели нас обвинить в том, что мы тянем ситуацию в советское прошлое, это не так. Мы хотим просто обеспечить нам возможность спокойно выполнять нашу работу. Мы не против декларирования, но у нас сейчас ведутся боевые действия, и это необходимо учитывать", - заявил он.

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Вчера, 15 июня 2017 года, суд в Киеве открыл производство против Матиоса и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Истец - организация Центр противодействия коррупции - просит признать незаконным и отменить постановление Матиоса о закрытии данных э-деклараций чиновников подотчетной ему структуры ГПУ.

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