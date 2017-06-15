У Путина спросили, почему "Россия бросила Украину"

"У нас много друзей на Украине", - заявил глава государства, оккупировавшего Крым и развязавшего войну с тысячами жертв на востоке страны

Российская Федерация "старается не вмешиваться в дела Украины". Такую мысль озвучил во время прямой линии Владимир Путин, президент оккупировавшей часть территории Украины страны, отвечая на вопрос звонившего "из Киева" зрителя.

"Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я живу в Украине. Почему вы нас бросили?", - обратился к Путину мужчина, повторив один из штампов кремлевской пропаганды.

Далее звонивший заявил, что в Украине "не все сторонники Бандеры и Шухевича", и что он "чтит память дедов и ходит на Бессмертный полк", а также сетовал, что российские телеканалы "всех нас мажут одной краской".

Путин ответил мужчине, что "никого никакой черной краской не мажут", а в Кремле "просто боятся избыточной публичной поддержкой нанести вам какой-то ущерб".

По словам президента РФ, Москва "старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине", трижды подчеркнув, что "высоко ценит позицию" пророссийских украинцев.

"У нас много друзей на Украине", - подчеркнул глава государства-оккупанта.

Позднее на прямую линию Путину позвонил "американец", который посетовал на "волну русофобии" в США.

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