У Путина спросили, почему "Россия бросила Украину"
Российская Федерация "старается не вмешиваться в дела Украины". Такую мысль озвучил во время прямой линии Владимир Путин, президент оккупировавшей часть территории Украины страны, отвечая на вопрос звонившего "из Киева" зрителя.
"Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я живу в Украине. Почему вы нас бросили?", - обратился к Путину мужчина, повторив один из штампов кремлевской пропаганды.
Далее звонивший заявил, что в Украине "не все сторонники Бандеры и Шухевича", и что он "чтит память дедов и ходит на Бессмертный полк", а также сетовал, что российские телеканалы "всех нас мажут одной краской".
Путин ответил мужчине, что "никого никакой черной краской не мажут", а в Кремле "просто боятся избыточной публичной поддержкой нанести вам какой-то ущерб".
По словам президента РФ, Москва "старается не вмешиваться во внутриполитические процессы на Украине", трижды подчеркнув, что "высоко ценит позицию" пророссийских украинцев.
"У нас много друзей на Украине", - подчеркнул глава государства-оккупанта.
Позднее на прямую линию Путину позвонил "американец", который посетовал на "волну русофобии" в США.
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