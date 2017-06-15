Посол Украины в Австрии озвучил два сценария по Донбассу

России нужна эта война, потому что РФ стремится контролировать Украину, отметил посол Украины в Австрии

Посол Украины в Австрии Александр Щерба считает, что ситуация в Донбассе может превратиться в замороженный конфликт. Об этом он заявил в интервью Tiroler Tageszeitung, сообщив у себя в Facebook.

"С точки зрения безопасности я вижу в будущем два сценария. Плохой - это замороженный конфликт на востоке. То есть 6% украинской территории под оккупацией. Остальная территория страны остается стабильной. Некоторые даже говорят - слишком стабильной. Люди приезжают в Киев и не чувствуют, что в стране война", - отметил посол.

По его словам, хороший сценарий - это если Москва все же приложит усилия для достижения мира, и стороны достигнут решения.

Он уточнил - РФ сделает что угодно, чтобы отвлечь внимание от того, что именно россияне ведут войну на украинской земле, а не наоборот.

"Нам нужно решение по Донбассу. Но решение не может основываться на лжи. Представление, что Россия не является стороной конфликта - это ложь. России нужна эта война, потому что РФ стремится контролировать Украину. Украине эта война не нужна. Завершение войны - это для нас вопрос экзистенциального характера", - подчеркнул посол.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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