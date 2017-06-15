Возможный организатор покушения на Чорновол найден повешенным

В прокуратуре отметили, что тело заключенного (возможного организатора покушения на Татьяну Чорновол) без признаков жизни было обнаружено около 04:00

В Киеве в изоляторе временного содержания был найден повешенным вероятный организатор нападения на Татьяну Чорновол Олег Нетребко. Об этом LIGA.net сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

"Могу подтвердить эту информацию", - сказал он, не став говорить подробности, сославшись на то, что прокуратура Киева ее уже обнародовала.

По информации пресс-службы прокуратуры Киева, по факту смерти 47-летнего мужчины, который находился под арестом в изоляторе временного содержания в Киеве следственный отдел Шевченковского управление полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

"Тело заключенного без признаков жизни было обнаружено около 04:00 утра 15 июня 2017 года работниками спецучреждения. По предварительной информации, смерть наступила от механической асфиксии шеи путем повешения на простыне", - отметили в пресс-службе.

Первоочередными следственными действиями, проводимыми с привлечением судебно-медицинского эксперта, телесных повреждений на теле умершего, а также других явных признаков насильственной смерти не обнаружено.

Кроме того, проведенным анализом видеозаписи с камеры наблюдения исключена причастность к инциденту посторонних лиц.

Сейчас в уголовном производстве назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти заключенного.

"Одновременно сообщаем, что с целью полного, всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств данного происшествия прокуратура Киева внесла сведения по ст. 367 УК Украины (служебная халатность) в ЕРДР", - сказали в пресс-службе.

Прокуратура Киева инициировала проведение служебной проверки в ИВС.

В ночь на 25 декабря 2013 года неизвестные подрезали на трассе автомобиль известной журналистки на тот момент Татьяны Чорновол, а затем избили.

Она была госпитализирована в больницу, у нее диагностировали сотрясение мозга, был сломан нос, множественные гематомы. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Затем дело об избиении журналистки переквалифицировали со статьи "хулиганство" на статью "нанесение тяжелых телесных повреждений".

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