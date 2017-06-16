Конкурс в Верховный суд: ВККС заявляет о полной прозрачности

Члены конкурсной комиссии имеют в распоряжении личные данные, фискальные и имущественные декларации, информацию от НАБУ и САП по кандидатам в судьи

Открытость при проведении конкурса на должности судей Верховного суда беспрецедентна. Такое мнение выразил на экспертном обсуждении инициативы по созданию антикоррупционного суда глава Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков, передает корреспондент LIGA.net.

"Для конкурсной комиссии открыты не только личные данные, но и фискальные и имущественные декларации, информация НАБУ, САП и другие источники", - сказал он.

Для общественного контроля за процессом организаторы обеспечили онлайн-трансляцию конкурсных слушаний.

При этом, по словам Козьякова, важно исключить манипуляции, материал для которых неизбежно дает подобная прозрачность процесса.

Он считает, что у общественности "есть серьезные основания" ожидать, что проходящая конкурсная процедура "приведет к созданию квалифицированного и авторитетного" состава Верховного суда.

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16 мая 2017 года СМИ опубликовали видео собеседования претендента на кресло в Верховном суде Сергея Бондаря, на котором он рассказал, за что пошел на повышение в 2011 году, став судьей Высшего хозяйственного суда.

6 июня ВККС преодолела вето Общественного совета добропорядочности на избрание в Верховный суд трех кандидатов и поддержала на одного.

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