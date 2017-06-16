Геращенко прокомментировала захват в заложники донецкого блогера
Представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко заявила, что в настоящее время устанавливаются все подробности относительно захвата боевиками донецкого блогера Станислава Васина. Об этом она сказала в интервью газете Факты.
"Пока пытаемся узнать все детали. В чем еще ужас происходящего? Когда в Минске ты начинаешь акцентировать внимание на чьей-то судьбе, другая сторона, видя твою заинтересованность и боль за этого человека, сразу блокирует все. Я иногда боюсь говорить о ком-либо, чтобы не навредить", - сказала Геращенко.
В СБУ пока не комментируют LIGA.net информацию о захвате в заложники Васина и возможного включения его в список по обмену.
По словам Геращенко, количество украинских заложников увеличилось до 129.
"В первую очередь за счет гражданского населения. В последнее время на оккупированных территориях проукраински настроенных людей под надуманными предлогами бросают в тюрьмы. Там хотят, чтобы их было больше, чтобы шантажировать ими Украину", - сказала Геращенко.
Она подчеркнула, что к ним не пускают ни Красный Крест, ни ОБСЕ.
"Это недопустимо - такое нарушение прав человека в XXI веке. К нашим военным заложникам, которые сидят в Макеевской колонии, один раз пустили представителей миссии ООН по правам человека и один раз - координатора ОБСЕ. Но на несколько минут, причем рядом стояли "смотрящие", - уточнила Геращенко.
По информации LIGA.net, боевики захватили в заложники блогера Васина в оккупированном Донецке несколько дней назад и провели обыск в его квартире.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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