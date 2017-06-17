ГПУ расследует торговлю Курченко углем оккупированного Донбасса
Главная военная прокуратура открыла уголовное производство против олигарха Сергея Курченко за торговлю углем, добытым во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Как отмечают в ведомстве, из сообщений СМИ стало известно, что под общим руководством Курченко должностные и другие лица ряда предприятий в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 года закупают уголь-антрацит, незаконно добытый на захваченных боевиками шахтах и рудниках.
В дальнейшем при содействии предприятий, эксплуатирующих захваченный террористами подвижной состав Укрзалізниці, уголь вывозится в Россию, где его продают, в том числе за границу.
"Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористическим организациям ЛНР и ДНР, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности", - отмечают в ГПУ.
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Таким образом, подчеркивают в Генпрокуратуре, в действиях Курченко и должностных лиц вышеупомянутых предприятий есть отдельные признаки финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258-5 УК).
"По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17 июня 2017 года внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.
30 мая 2017 года скрывающемуся от следствия Курченко было сообщено о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, и других правонарушениях.
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