USD:  25.82  26.09   EUR:  28.66  29.24  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

ГПУ расследует торговлю Курченко углем оккупированного Донбасса

17.06.2017 16:56
Незаконную реализацию добытых на захваченных боевиками шахтах ископаемых правоохранители квалифицировали как финансирование терроризма
ГПУ расследует торговлю Курченко углем оккупированного Донбасса
Сергей Курченко (фото - пресс-служба)

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство против олигарха Сергея Курченко за торговлю углем, добытым во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как отмечают в ведомстве, из сообщений СМИ стало известно, что под общим руководством Курченко должностные и другие лица ряда предприятий в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 года закупают уголь-антрацит, незаконно добытый на захваченных боевиками шахтах и рудниках.

В дальнейшем при содействии предприятий, эксплуатирующих захваченный террористами подвижной состав Укрзалізниці, уголь вывозится в Россию, где его продают, в том числе за границу.

"Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористическим организациям ЛНР и ДНР, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности", - отмечают в ГПУ.

Читайте также: Компания Курченко с апреля поставила в Донбасс 140 тыс. т руды

Таким образом, подчеркивают в Генпрокуратуре, в действиях Курченко и должностных лиц вышеупомянутых предприятий есть отдельные признаки финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258-5 УК).

"По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17 июня 2017 года внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

30 мая 2017 года скрывающемуся от следствия Курченко было сообщено о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, и других правонарушениях.

Читайте также: Под санкциями. Как Курченко стал угольным королем Донбасса

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Новости партнеров
 