ГПУ расследует торговлю Курченко углем оккупированного Донбасса

Незаконную реализацию добытых на захваченных боевиками шахтах ископаемых правоохранители квалифицировали как финансирование терроризма

Главная военная прокуратура открыла уголовное производство против олигарха Сергея Курченко за торговлю углем, добытым во временно оккупированных районах Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Как отмечают в ведомстве, из сообщений СМИ стало известно, что под общим руководством Курченко должностные и другие лица ряда предприятий в Луганской и Донецкой областях в течение 2017 года закупают уголь-антрацит, незаконно добытый на захваченных боевиками шахтах и рудниках.



В дальнейшем при содействии предприятий, эксплуатирующих захваченный террористами подвижной состав Укрзалізниці, уголь вывозится в Россию, где его продают, в том числе за границу.



"Полученные таким образом денежные средства в особо крупных размерах предоставляются террористическим организациям ЛНР и ДНР, которые в дальнейшем используют их в своей террористической деятельности", - отмечают в ГПУ.

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Таким образом, подчеркивают в Генпрокуратуре, в действиях Курченко и должностных лиц вышеупомянутых предприятий есть отдельные признаки финансирования терроризма (ч. 3 ст. 258-5 УК).



"По данному факту Главной военной прокуратурой ГПУ 17 июня 2017 года внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

30 мая 2017 года скрывающемуся от следствия Курченко было сообщено о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотреблении служебным положением, легализации доходов, полученных преступным путем, и других правонарушениях.

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