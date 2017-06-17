В Мариуполе открыли памятник убитым террористами пограничникам

В тот день в районе завода Азовсталь в Мариуполе была обстреляна из засады колонна автомобилей Государственной пограничной службы. Сначала тремя выстрелами из гранатомета остановили транспорт. Обстрел велся из автоматов и гранатометов, дальше подключились снайперы. Пограничники начали отстреливаться. Вскоре на помощь бойцам поступила группа из Донецкого пограничного отряда, а через несколько минут и бойцы Нацгвардии. В ходе противостояния погибли пять пограничников - майоры Николай Зайцев и Виталий Винниченко, прапорщик Владимир Гречаный, старшина Сергей Епифанов и сотрудник ГПС Александр Островский. Еще семь пограничников в том бою получили ранения.





Памятник был установлен на пост-мосте, месте, где погибли пограничники. Рядом с мемориалом установлен пограничный столб - символ украинской земли, за которую пограничники отдали жизни. На мероприятия по открытию памятника и памяти погибших воинов прибыли руководство МВД, Госпогранслужбы, города и штаба АТО, волонтеры и гости города.









Фото: dpsu.gov.ua









Кадры перестрелки в 2014 году (фото - dpsu.gov.ua)



