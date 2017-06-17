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В Мариуполе открыли памятник убитым террористами пограничникам

17.06.2017 19:20
В Мариуполе в день освобождения города от пророссийских террористов открыт памятник, посвященный убитым в 2014 году из засады украинским пограничникам
В Мариуполе открыли памятник убитым террористами пограничникам
Фото: dpsu.gov.ua
В Мариуполе ко дню освобождения города от пророссийских террористов прошла церемония открытия памятника украинских пограничников, убитых 14 июня 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В тот день в районе завода Азовсталь в Мариуполе была обстреляна из засады колонна автомобилей Государственной пограничной службы. Сначала тремя выстрелами из гранатомета остановили транспорт. Обстрел велся из автоматов и гранатометов, дальше подключились снайперы. Пограничники начали отстреливаться. Вскоре на помощь бойцам поступила группа из Донецкого пограничного отряда, а через несколько минут и бойцы Нацгвардии. В ходе противостояния погибли пять пограничников - майоры Николай Зайцев и Виталий Винниченко, прапорщик Владимир Гречаный, старшина Сергей Епифанов и сотрудник ГПС Александр Островский. Еще семь пограничников в том бою получили ранения.

Памятник был установлен на пост-мосте, месте, где погибли пограничники. Рядом с мемориалом установлен пограничный столб - символ украинской земли, за которую пограничники отдали жизни. На мероприятия по открытию памятника и памяти погибших воинов прибыли руководство МВД, Госпогранслужбы, города и штаба АТО, волонтеры и гости города.

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Фото: dpsu.gov.ua

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Кадры перестрелки в 2014 году (фото - dpsu.gov.ua)

Сегодня по центральному проспекту Мариуполя в честь дня освобождения города от террористов прошел военный парад служащих военной части 3057 Нацгвардии и Донецкого пограничного отряда, полицейских, бойцов добробатов и морской пехоты.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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