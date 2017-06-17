Большинство украинцев поддерживает членство в ЕС и НАТО - опрос
17.06.2017 23:20
Согласно опросу четырех социологических центров 66% украинцев готовы проголосовать за членство в ЕС и 56% - членство в НАТО
Большинство украинцев поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО. Таковы данные опроса социологических центров КМИС, Рейтинг, СОЦИС и Центр им. Разумкова, проведенного в марте 2017 года с участием 14 тысяч респондентов, которые приводят в своей статье для ZN.ua народный депутат Игорь Грынив и экс-депутат Сейма Польши Мирослав Чех.
Согласно данным опроса в случае проведения референдума по присоединению к ЕС, 66,4% украинцев готовы поддержать членство в объединении, 36,6% выступят против. Наиболее поддерживает членство в ЕС молодежь, наименее - поколение старше 55 лет. Во всех возрастных группах преобладают сторонники ЕС.
Также 55,9% украинцев готовы поддержать членство Украины в НАТО. 44,1% опрошенных выступают против. Наиболее поддерживает членство в альянсе молодежь, лишь в возрастной группе старше 55 лет преобладают противники членства в НАТО.
Фото: dt.ua
Авторы статьи отмечают, что сторонников членства в Евросоюзе больше во всех регионах, за исключением Харьковской и Одесской областей и Донбасса. Также за исключением Донбасса и Одесской области, количество сторонников НАТО не падает ниже трети жителей.
В августе 2015 года согласно опросу членство в ЕС и НАТО поддерживали большинство граждан Украины - соответственно 55% и 41%.
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