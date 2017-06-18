Туристы теряют интерес к оккупированному Крыму: высокие цены

Высокие цены на полуострове отталкивают туристов

Поток отдыхающих в аннексированный Россией Крыма в начале турсезона упал почти на 40%. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Среди причин уменьшения интереса россиян к полуострову - высокие цены на авиабилеты и холодная погода", - отмечает издание.

Данные туроператоров подтверждают владельцы крупных и небольших отелей, расположенных на Южном берегу Крыма.

"У нас в мае наблюдалось падение потока на 35-40%", - отметил сотрудник отеля в поселке Кореиз (Большая Ялта).

По его словам, это дает основания предполагать, что количество отдыхающих в июле-августе снизится на 20-30%.

Еще один фактор, по его словам, высокие цены и плохой сервис в Крыму. В результате, отдыхающие делают выбор в сторону прямых конкурентов.

"Турки сейчас предлагают путевки по очень доступным ценам. Мы не выдерживаем конкуренции и проигрываем", - сказал сотрудник отеля.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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