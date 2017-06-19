ИС: Коллаборанты выдают украинские загранпаспорта старого образца

По данным военных экспертов, во временно оккупированной части Луганской области за взятку можно оформить заграпаспорт украинского образца

После введения ЕС безвизового режима с Украиной на временно оккупированных территориях Донбасса резко возрос спрос на загранпаспорта, в том числе старого образца. Об этом говорится в сводке группы военных экспертов Информационное сопротивление.

В так называемом МВД ЛНР за взятку в размере $400-500 можно оформить загранпаспорта старого образца на бланках, которые остались в подразделениях миграционной службы после оккупации районов Луганской области в 2014 году.

Также коллаборанты вклеивают фотографии в паспорта граждан при достижении ими 25 и 45 лет и ставят недействительную печать украинского образца, которая также была оставлена с начала гибридной войны в Донбассе.

По информации источников LIGA.net, несмотря на дезинформацию российских пропагандистов, некоторые жители оккупированного города намерены в ближайшее время выехать для оформления биометрических паспортов.

"Хочу, когда очередей станет меньше, выехать с ребенком и все оформить. Тут, конечно, рассказывают, что нам будет сложнее получить документы. Но меня это не пугает", - сказала сегодня луганчанка Альбина, имя которой изменено в целях безопасности.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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