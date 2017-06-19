Порошенко наградил Яценюка

Президент за введение Европейским Союзом безвизового режима наградил бывшего премьер-министра, главу МИД и заместителя главы АП

Президент Петр Порошенко наградил экс-премьер-министра Арсения Яценюка орденом князя Ярослава Мудрого IV степени. Об этом говорится в тексте указа №165/2017 от 19 июня 2017 года.

"За значительный личный вклад в реализацию евроинтеграционных стремлений Украины, введение Европейским Союзом безвизового режима, укрепления международного авторитета государства, многолетний плодотворный труд и высокий профессионализм постановляю наградить орденом князя Ярослава Мудрого IV степени Арсения Яценюка, премьер-министра в 2014 - 2016 годах", - отмечается в тексте указа.

Среди награжденных также и глава министерства иностранных дел Павел Климкин и заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев. Их президент отметил орденом За заслуги III степени.

11 июня безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу.

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