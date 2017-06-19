Обстрел боевиками города Счастье: контужен ребенок

Девятилетний мальчик получил ранения в виде баротравмы и контузии обоих ушей

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что медиками была оказана медицинская помощь девятилетнему ученику школы в городе Счастье Новоайдарского района, который был ранен 15 июня в результате артобстрела боевиками города. Об этом у себя в Facebook сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Она добавила, что мальчик получил ранения в виде баротравмы и контузии обоих ушей.

Данный факт присоединен к материалам уголовного производства внесенного в ЕРДР от 16 июня 2017-го по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт).

Погукай напомнила, что в результате обстрелов боевиками из АГС-17 и миномета калибра 82 мм со стороны села Веселая гора (территория временно подконтрольная террористам ЛНР) города Счастье получила осколочные ранения 16-летняя местная жительница. Ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме этого, в результате обстрела были повреждены автотранспортный цех Луганской ТЭС, магазин Строитель, а также гараж по улице Гагарина.

18 июня 2017 года сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР отказались от общения с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Станице Луганской.

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