Тымчук: Законопроект об АТО - гибридный ответ гибридной войне РФ

Законопроект позволит использовать армию для освобождения оккупированных территорий Донбасса без юридического состояния войны с Россией, заявил нардеп

Антитеррористическую операцию в Донбассе предлагается заменить войсковой операцией, руководимой не СБУ, как сейчас с АТО, а Оперативным штабом под общим руководством президента и, по вопросам обороны, Генштаба. Об этом у себя в Facebook написал участник рабочей группы по доработке законопроекта о реинтеграции оккупированных территорий депутат Дмитрий Тымчук.

"Весной 2014-го это (формат АТО, - ред.) был наиболее приемлемый формат, когда вместе с отрицанием Путиным своей агрессии и серьезная часть международного сообщества не верила в российские корни конфликта. Сегодня все понимают, что это - не внутренний конфликт, а агрессия Кремля. Но и сейчас, как бы кому ни хотелось, мы не можем взять и объявить войну России - просто не сможем бодаться военными и экономическими потенциалами "напрямую"", - пояснил он.

Нынешняя де-факто война без войны де-юре и есть суть путинской гибридной агрессии, отметил он.

"На эти реалии мы нашли не менее гибридный ответ в виде данного законопроекта, когда украинская армия может использоваться для освобождения оккупированных россиянами территорий без юридического состояния войны с РФ", - добавил он.

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По словам нардепа, вопрос несоответствия АТО реалиям конфликта стоял давно, но последней каплей стало то, что РФ признала "документы" боевиков, ввела в ОРДЛО "рублевую зону" и "национализировала" украинские предприятия.

Как объяснил Тымчук, АТО предлагается заменить войсковой операцией, руководимой не СБУ, как сейчас, а Оперативным штабом, общее руководство которым будет осуществлять президент, а по вопросам обороны - также и Генштаб.

"Президенту дается право как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных. Все нынешние военно-гражданские администрации или военные администрации в случае создания последних также "замыкаются" на Оперативном штабе", - разъяснил он.

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