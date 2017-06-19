В Нацгвардии рассказали, сколько РФ готовилась к оккупации Крыма

В 2014 году Россия приступила к реализации своего плана по аннексии Крыма, сказал глава Нацгвардии Юрий Аллеров

Страна-агрессор Россия последовательно и целенаправленно готовилась к оккупации Крыма как минимум десять лет. Об этом сказал командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, сообщает Апостроф.

По словам Аллерова, в 2014 году Россия приступила к реализации своего плана по аннексии Крыма, к которому готовилась не менее десяти лет.

"Я был командиром бригады в Крыму, командовал частями в Красноперекопске, в Симферополе, в Севастополе... И я видел, как с 2005 года офицеров Черноморского флота России в Крыму, которые родились в Украине, имели украинские корни, жен, семьи, россияне начали убирать из Севастополя, из Крыма", - отметил он.

Он добавил, что в оккупированном Крыму оставались только те, кто родился в России и не имел никакой связи с Украиной.

"Они уже готовились к какой-то агрессии. Об этом не принято было тогда говорить, но сегодня аналитика показывает, что это было не совпадение", - подчеркнул Аллеров.

По его мнению, Оранжевая революция 2004 года показала, что украинцев не очень устраивает статус колонии России, где каждая попытка Украины стать реально независимой и идентифицировать себя как отдельную нацию и государство всегда вызывала огромное возмущение.

"И война, которая началась в 2014 году, - это доказательство того, что Россия никогда не видела Украину независимой страной", - подчеркнул глава Национальной гвардии.

19 июня 2017 года Совет Евросоюза продлил на год санкции, введенные против России за оккупацию Крыма и войну в Донбассе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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