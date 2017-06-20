И.о. министра здравоохранения оценит уровень угрозы здоровью жителям Львова в связи со скопившемся в городе мусором

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун оценит уровень эпидемиологической угрозы во Львове. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Угроза эпидемии в городе вызвана скопившемся мусором.

Гройсман также сообщил, что 20 июня глава Львовской ОГА Олег Синютка соберет глав городов области и призовет их помочь Львову с решением кризиса из-за накопившегося мусора.

12 июня львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла официальное решение о необходимости объявить Львов зоной экологического бедствия. Также сообщалось, что в городе уже накопилось 8,5 тысяч тонн мусора.

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