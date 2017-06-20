В МИД рассказали о работе над механизмом деоккупации Крыма

Санкции остаются самым эффективным из имеющихся у партнеров Украины инструментов давления на РФ, считает глава политдепартамента МИД Алексей Макеев

Украинские дипломаты работают над созданием международного механизма по деоккупации временно аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщил директор политического департамента МИД Алексей Макеев, передает Радио Свобода.



"Механизм деоккупации Крыма мы строим благодаря имеющимся инструментам на различных международных площадках. Вы помните, в прошлом году была очень мощная резолюция Генассамблеи ООН по ситуации в области прав человека. Эта тема движется на площадке Совета Европы", - сказал он.



"Мы стремимся к тому, чтобы такой механизм был создан, хотя, конечно, сегодня у всех на устах переговоры в нормандском и минском форматах для того, чтобы остановить кровавую войну, которую ведет Россия в Донбассе", - добавил Макеев.



Представитель МИД также отметил, что санкции остаются наиболее эффективным из имеющихся у украинских партнеров инструментов давления на РФ.

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"Санкционная политика наряду с политикой изоляции и международного политического давления являются теми невоенными инструментами, которые должны заставить Россию прекратить агрессию против Украины", - подчеркнул Макеев.

19 июня 2017 года Совет Европейского Союза продлил на год санкции, введенные против страны-агрессора России за оккупацию Крыма.



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