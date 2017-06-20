Гибридная война: СБУ предлагает новые формы борьбы
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак приглашает к диалогу и совместному сотрудничеству в сфере обеспечения национальной безопасности экспертов, юристов, журналистов, общественников в период гибридной войны. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Конечная цель - разработка предложений по совершенствованию законодательства Украины путем предоставления правовой оценки всем формам и методам ведения гибридной войны, закрепление ответственности физических и юридических лиц, которые сознательно принимают в ней участие в интересах российского агрессора", - сказали в пресс-центре.
Отмечается, что каждый патриот Украины может оставлять свои предложения относительно перечня действий, представляющих угрозу национальным интересам и требующих правового реагирования, на специально созданной странице в Facebook.
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"После обработки полученных предложений с учетом собственного опыта СБУ и передовых юридических практик стран ЕС и США в сфере противодействия гибридной войне Служба безопасности Украины инициирует ряд коммуникационных площадок для публичного обсуждения предложенных изменений в законодательство Украины", - уточнили в пресс-центре.
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