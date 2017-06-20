Дело об Ил-76: названа дата рассмотрения апелляции Назарова

Апелляционный суд Днепропетровской области рассмотрит жалобы осужденного по делу о гибели 49 военных генерала, его защиты и представителя Минобороны

29 сентября в Днепре рассмотрят дело генерала Виктора Назарова, которого ранее признали виновным в гибели 49 бойцов АТО при крушении под Луганском самолета Ил-76. Об этом у себя в Facebook сообщил адвокат осужденного Виталий Погосян.

Как пишет юрист, заседание Апелляционного суда Днепропетровской области назначено на 10:00.

На заседании будут рассматриваться апелляционные жалобы Назарова, его защитника и представителя Минобороны.

После вынесения приговора 27 марта суд оставил генералу меру пресечения в виде залога - до рассмотрения апелляции. В случае, если решение суда высшей инстанции не отменит приговор Павлоградского горсуда, генерала возьмут под стражу. Сейчас он, внеся 96 тысяч гривень залога, находится на свободе.

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В 00:51 ночи 14 июня 2014 года при заходе на посадку в осажденном российско-террористическими вооруженными формированиями Луганском аэропорту был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ. Террористы попали по самолету из российского ПЗРК, после чего расстреляли подсвеченный ошибочным выстрелом тепловых ловушек транспортник из зенитной установки. Самолет разрушился в воздухе и упал на предпосадочной прямой в 15 км от торца взлетной полосы. Все 49 военных - подкрепление защитникам аэропорта в составе 40 десантников 25-й бригады ВДВ (Днепр) и девять членов экипажа - погибли.

На фоне общественного резонанса Главная военная прокуратура обвинила на то время начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова в "служебной халатности", которая якобы и повлекла за собой трагедию. Расследование и судебный процесс затянулись более чем на год. Назарова приговорили к семи годам тюрьмы с сохранением воинского звания по ч. 3 ст. 425 УК (небрежное отношение к военной службе).

Генерал отрицает свою вину. Министр обороны Степан Полторак заявил, что решение суда может не в лучшую сторону повлиять на мотивацию и боевой дух военнослужащих в зоне АТО.

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