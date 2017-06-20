СМИ рассказали, кому в Украине принадлежат элитные яхты: фото

По информации журналистов, среди владельцев дорогих яхт есть народные депутаты, судьи и чиновники

Журналисты провели расследование и выяснили, кому из некоторых народных депутатов, чиновников и судей принадлежат элитные яхты.

В расследовании программы Наши гроші з Денисом Бигусом сообщается, что на отца народного депутата Блока Петра Порошенко Артура Палатного зарегистрирован круизный катер Bavaria Sport HT.





"Длина его корпуса составляет 10 м, а стоимость подержанного катера стартует от 2 млн грн", - отмечается в сообщении.

Дорогой яхтой также владеет судья Голосеевского районного суда Киева Николай Шкирай.

"Судья честно задекларировал катер. Правда, в декларации отметил, что приобрел его всего за 443 тыс грн. Зато реальная стоимость круизного катера с двумя каютами того же года производства стартует от 1,6 млн грн", - говорится в сообщении.





У народного депутата от БПП Александра Третьякова - итальянская яхта Falcon 80, длиной 23 м и стоимостью 21 млн грн.





Собственник Броварского алюминиевого завода Сергей Шапран владеет одной из самых дорогих яхт на Днепре марки Princess V 65.





Яхта под названием "Принцесса Виктория" имеет эксклюзивный дизайн: окрашенные в синий цвет, имеет четыре каюты, а длина его корпуса составляет 20 м.

Экс-заместитель Днепропетровской облгосадминистрации Геннадий Корбан владеет одной из самых больших яхт, которые ходят по Днепру.





Фото: bihus.info

Журналисты отмечают, что в Украине около 50 тысяч незарегистрированных яхт, катеров и лодок. Владельцы судов игнорируют обязательную регистрацию.

Полное видео журналистского расследования можно посмотреть тут.

2 июня сообщалось, что журналисты программы Схемы провели расследование, в котором рассказали об автопарке Службы безопасности Украины. Расследование показало, что стоимость автомобилей сотрудников Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов.

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